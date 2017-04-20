Собака покусала ребенка во Львове на территории детсада
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В среду, 19 апреля, в 19:30 на территории детского сада №136 (ул.Каховская,10) собака укусила 5-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, передает УНН.
"В детском саду №136 18 апреля произошла неприятная ситуация, когда на территории учебного заведения находилась собака сторожа, которая напала на воспитанницу детского сада в вечернее время, когда бабушка забирала ребенка из садика. Сторож и руководитель ДОУ нарушили свои должностные обязанности: они не обеспечили должной безопасности пребывания детей в дошкольном учебном заведении. В настоящее время проводится служебное расследование и будут приняты соответствующие управленческие решения", - отметила Зоряна Довганик, и.о. начальника управления образования Львовского горсовета.
"Сейчас в ходе служебного расследования выяснено следующее: бабушка забрала внучку с ДОУ №136 и с двумя внуками осталась гулять на территории заведения. Заведение уже не работало, детей в саду не было. В 19:00 на работу пришел сторож, не осмотрел территорию, нарушив должностные обязанности, и выпустил собаку из вольера. Собака подбежала к девочке и схватила за правое плечо. Собака имеет соответствующие прививки, с разрешения заведующего находится на территории учреждения с целью охраны территории и предотвращения уничтожения имущества в ночное время", - сообщили в управлении образования.
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Родители ребенка обратились в медицинское учреждение, в котором 18 апреля предоставили заключение, что у ребенка кусаные ссадины правого плеча. Их обработали раствором йода и бетадина.
Сейчас ребенок не посещает дошкольное учебное заведение, и, по словам мамы, девочка находится дома. Согласно государственному санитарному регламенту, в дошкольном учебном заведении может быть вольер, который расположен на расстоянии не более 25 м к самому зданию ДОУ.