Собака покусала ребенка во Львове на территории детсада

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 25854 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 61968 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 47851 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 221235 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 122881 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 117378 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 178247 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 114981 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 105160 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103761 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 189843 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 110611 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 79949 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 72343 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 67294 просмотра
публикации

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 5388 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 25806 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 61891 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 67913 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 221151 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 3500 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 14672 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 21715 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 72790 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 80385 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

Собака покусала ребенка во Львове на территории детсада

Собака покусала ребенка во Львове на территории детсада

Киев • УНН

 • 11224 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В среду, 19 апреля, в 19:30 на территории детского сада №136 (ул.Каховская,10) собака укусила 5-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, передает УНН.

"В детском саду №136 18 апреля произошла неприятная ситуация, когда на территории учебного заведения находилась собака сторожа, которая напала на воспитанницу детского сада в вечернее время, когда бабушка забирала ребенка из садика. Сторож и руководитель ДОУ нарушили свои должностные обязанности: они не обеспечили должной безопасности пребывания детей в дошкольном учебном заведении. В настоящее время проводится служебное расследование и будут приняты соответствующие управленческие решения", - отметила Зоряна Довганик, и.о. начальника управления образования Львовского горсовета.

"Сейчас в ходе служебного расследования выяснено следующее: бабушка забрала внучку с ДОУ №136 и с двумя внуками осталась гулять на территории заведения. Заведение уже не работало, детей в саду не было. В 19:00 на работу пришел сторож, не осмотрел территорию, нарушив должностные обязанности, и выпустил собаку из вольера. Собака подбежала к девочке и схватила за правое плечо. Собака имеет соответствующие прививки, с разрешения заведующего находится на территории учреждения с целью охраны территории и предотвращения уничтожения имущества в ночное время", - сообщили в управлении образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хозяин закрыл собой собаку от пуль в Мариуполе

Родители ребенка обратились в медицинское учреждение, в котором 18 апреля предоставили заключение, что у ребенка кусаные ссадины правого плеча. Их обработали раствором йода и бетадина.

Сейчас ребенок не посещает дошкольное учебное заведение, и, по словам мамы, девочка находится дома. Согласно государственному санитарному регламенту, в дошкольном учебном заведении может быть вольер, который расположен на расстоянии не более 25 м к самому зданию ДОУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Bitcoin
$82,052.00
Золото
$3,132.34
Tesla
$266.93
Brent
$69.95
S&P 500
$5,456.36
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,782.10