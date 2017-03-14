Сніжні заметілі на північному сході США призвели до відміни майже 6 тис. авіарейсів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Через заметілі на північному сході Сполучених штатів Америки скасовано близько 5,7 тисяч рейсів, а також в школах відмінено заняття, передає УНН з посиланням на Reuters.

По всій Америці через сніжну негоду скасували близько 5,7 тисяч авіарейсів. Зокрема, у Нью-Йорку скасовані всі рейси в трьох аеропортах – Ньюмарк, Ла Гвардіа та в Міжнародному аеропорті ім.Дж.Кеннеді.

Повідомляється, що усі школи в Нью-Йорку зачинені. Також відмінені заняття і по всьому штаті Вашингтон, в Бостоні, Філадельфії та Нью Джерсі.

У Вашингтоні державні установи відкрилися на три години пізніше ніж зазвичай, бо синоптики попередили про 13 сантиметрів снігу.

Губернатори в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Пенсільванії і Вірджинії оголосили надзвичайний стан. Зокремак, в Нью Йорку закрили лінії наземного метро, а також частково припинили наземні автобусні маршрути.

Як повідомляв УНН, 14 березня через негоду у Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан.

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