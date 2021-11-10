Снігова буря в Китаї забрала життя однієї людини. Школи та дороги досі закриті
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Снігова буря, яка тривала кілька днів на північному сході Китаю, змусила закрити школи, призупинила залізничне сполучення, зруйнувала теплиці та призвела до загибелі однієї людини. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.
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У деяких містах провінції Ляонін та китайського регіоні Внутрішня Монголія випало понад 50 сантиметрів снігу.
Китайські державні ЗМІ повідомили, що одна людина загинула в місті Тонляо у Внутрішній Монголії, але не надали більше жодних подробиць. Сніг випадав у місті протягом 46 годин, чого не відбувалось щонайменше з 1951 року, повідомляє державна телекомпанія CCTV.
Близько тисячі людей опинилися в пастці протягом ночі в зонах обслуговування автомобільних доріг у провінції Цзілінь, йдеться в повідомленні влади, опублікованому в соціальних мережах. Деякі автомагістралі закрили, а залізничне сполучення припинено в провінції повністю.
Холодний фронт, який минулих вихідних охопив північно-західний Китай і Пекін, слабшає, і метеорологічне агентство Китаю прогнозує, що сніг закінчиться в четвер.