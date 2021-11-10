Снігова буря в Китаї забрала життя однієї людини. Школи та дороги досі закриті

Деталі

У деяких містах провінції Ляонін та китайського регіоні Внутрішня Монголія випало понад 50 сантиметрів снігу.

Китайські державні ЗМІ повідомили, що одна людина загинула в місті Тонляо у Внутрішній Монголії, але не надали більше жодних подробиць. Сніг випадав у місті протягом 46 годин, чого не відбувалось щонайменше з 1951 року, повідомляє державна телекомпанія CCTV.

Близько тисячі людей опинилися в пастці протягом ночі в зонах обслуговування автомобільних доріг у провінції Цзілінь, йдеться в повідомленні влади, опублікованому в соціальних мережах. Деякі автомагістралі закрили, а залізничне сполучення припинено в провінції повністю.

Холодний фронт, який минулих вихідних охопив північно-західний Китай і Пекін, слабшає, і метеорологічне агентство Китаю прогнозує, що сніг закінчиться в четвер.