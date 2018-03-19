Снігопади не вплинули на роботу аеропортів в Україні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Попри ускладнення погодних умов аеропорти та морські торгівельні порти в Україні працюють у штатному режимі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

"Аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що рух автомобільного транспорту на автодорогах по Україні забезпечено. 

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1 тис. 310 одиниць техніки та 2 тис. 110 осіб. Рятувальники відбуксирували 308 автотранспортних засобів, допомогли 483 громадянам.

Нагадаємо, знеструмленими залишаються 129 населених пунктів у семи областях.

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