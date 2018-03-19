Снегопады не повлияли на работу аэропортов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Несмотря на осложнения погодных условий аэропорты и морские торговые порты в Украине работают в штатном режиме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах по Украине обеспечено.
Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1 тыс. 310 единиц техники и 2 тыс. 110 человек. Спасатели отбуксировали 308 автотранспортных средств, помогли 483 гражданам.
Напомним, обесточенными остаются 129 населенных пунктов в семи областях.