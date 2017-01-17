Снігопад в Італії залишив без світла більше 300 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Снігопад і холод паралізували центральну і південну частини Італії, залишивши без світла понад 300 тисяч людей в регіоні Абруццо, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
За інформацією ЗМІ, від негоди найбільше постраждали регіони на узбережжі Адріатичного моря: потужні снігопади і мінусові температури призвели до закриття шкіл, перекриття трас, обриву ліній електропередачі та падіння дерев.
Для ліквідації наслідків негоди в Абруццо були введені армійські підрозділи. Військові розчищають дороги від заметів, висота яких перевищує метр.
У регіоні Апулія на півдні країни зафіксована перша жертва холодів: в своєму автомобілі замерзлим був знайдений 67-річний чоловік.
Як відзначає видання, посилаючись на дані синоптиків, снігопади і холоди триватимуть щонайменше до четверга. На півночі Італії опадів не очікується, хоча стовпчики термометрів опустяться нижче нуля. У регіонах в центрі і на півдні Апеннін снігопади триватимуть.