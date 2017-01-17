Снегопад в Италии оставил без света более 300 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Снегопад и холода парализовали центральную и южную части Италии, оставив без света более 300 тысяч человек в регионе Абруццо, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
По информации СМИ, от непогоды больше всего пострадали регионы на побережье Адриатического моря: мощные снегопады и минусовые температуры привели к закрытию школ, перекрытию трасс, обрыву линий электропередач и падению деревьев.
Для ликвидации последствий непогоды в Абруццо были введены армейские подразделения. Военные расчищают дороги от заносов, высота которых превышает метр.
В регионе Апулия на юге страны зафиксирована первая жертва холодов: в своем автомобиле замерзшим был найден 67-летний мужчина.
Как отмечает издание, ссылаясь на данные синоптиков, снегопады и холода продлятся как минимум до четверга. На севере Италии осадков не ожидается, хотя столбики термометров опустятся ниже нуля. В регионах в центре и на юге Апеннин снегопады продолжатся.