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Снігопад у Києві триватиме до середи – КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, снігопад у Києві триватиме до середи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначається, що із 13:00 снігоприбиральна техніка "Київавтодору" була розміщена на вихідних позиціях у всіх районах міста. Наразі шляхово-експлуатаційні підприємства вже розпочали проводити превентивну обробку доріг. Столичних водіїв також закликали не залишати автомобілі обабіч дороги.

Нагадаємо, вірогідність снігопаду у вівторок-середу, 20 і 21 березня, в Києві сягає 30-40%. 

Також у зв’язку з погіршенням погодних умов в Одеській області скасували низку автобусних рейсів.

Українські Національні Новини

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