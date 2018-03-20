Снігопад у Києві триватиме до середи – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, снігопад у Києві триватиме до середи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Зазначається, що із 13:00 снігоприбиральна техніка "Київавтодору" була розміщена на вихідних позиціях у всіх районах міста. Наразі шляхово-експлуатаційні підприємства вже розпочали проводити превентивну обробку доріг. Столичних водіїв також закликали не залишати автомобілі обабіч дороги.
Нагадаємо, вірогідність снігопаду у вівторок-середу, 20 і 21 березня, в Києві сягає 30-40%.
Також у зв’язку з погіршенням погодних умов в Одеській області скасували низку автобусних рейсів.