Снегопад в Киеве продлится до среды - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, снегопад в Киеве продлится до среды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Отмечается, что с 13:00 снегоуборочная техника "Киевавтодора" была размещена на исходных позициях во всех районах города. Сейчас дорожно-эксплуатационные предприятия уже начали проводить превентивную обработку дорог. Столичных водителей также призвали не оставлять автомобили на обочине дороги.
Напомним, вероятность снегопада во вторник-среду, 20 и 21 марта, в Киеве достигает 30-40%.
Также в связи с ухудшением погодных условий в Одесской области отменили ряд автобусных рейсов.