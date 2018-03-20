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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15992 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20886 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 66445 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75718 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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10 марта, 00:20 • 116569 просмотра

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Снегопад в Киеве продлится до среды - КГГА

Снегопад в Киеве продлится до среды - КГГА

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, снегопад в Киеве продлится до среды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что с 13:00 снегоуборочная техника "Киевавтодора" была размещена на исходных позициях во всех районах города. Сейчас дорожно-эксплуатационные предприятия уже начали проводить превентивную обработку дорог. Столичных водителей также призвали не оставлять автомобили на обочине дороги.

Напомним, вероятность снегопада во вторник-среду, 20 и 21 марта, в Киеве достигает 30-40%.

Также в связи с ухудшением погодных условий в Одесской области отменили ряд автобусных рейсов.

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