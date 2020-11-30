Сніг і до 12° морозу: синоптики дали прогноз погоди на перші дні грудня

"У найближчі дві доби, в Україні, крім заходу та сходу, 3 грудня на Лівобережжі невеликий сніг, найближчої ночі місцями помірний мокрий сніг та налипання мокрого снігу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у більшості областей на дорогах місцями ожеледиця, завтра на Приазов'ї окремі пориви східного вітру 15-20 м/с.

"Температура вночі 0-6° морозу, в західних областях 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-7° тепла", - резюмували синоптики.

Як повідомлялося раніше в УНН, від 10° морозу до 7° тепла: прогноз погоди на сьогодні.