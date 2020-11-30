Снег и до 12° мороза: синоптики дали прогноз погоды на первые дни декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В первые дни декабря на большей части территории Украины ожидается небольшой снег, местами мокрый снег. Температура воздуха днем достигнет максимально 7 градусов тепла - на юге, минимально - 12 градусов мороза в западных областях. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие двое суток, в Украине, кроме запада и востока, 3 декабря на Левобережье небольшой снег, ближайшей ночью местами умеренный мокрый снег и налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в большинстве областей на дорогах местами гололед, завтра на Приазовье отдельные порывы восточного ветра 15-20 м/с.
"Температура ночью 0-6° мороза, в западных областях 7-12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 1-7° тепла", - резюмировали синоптики.
Как сообщалось ранее в УНН, от 10° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на сегодня.