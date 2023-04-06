"Снайпер", "механік-водій": в Україні було офіційно закріплено 37 нових професій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. До Класифікатора професій наприкінці 2022 року внесли загалом 37 нових позицій. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомило Міністерство економіки України.
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У Мінекономіки повідомили, що зокрема було додано 10 нових назв професій сфери кібербезпеки та захисту інформації (зокрема, "Конструктор систем кібербезпеки”, "Аналітик з оцінки вразливостей”, "Аудитор програм інформаційних технологій”, "Фахівець з юридичних консультацій та адвокації в сфері кібербезпеки”).
Окрім того, були додані медичні професії у сфері психологічної допомоги, духовної опіки та реабілітації ("Клінічний психолог”, "Психотерапевт”, "Сестра медична (брат медичний) з реабілітації”).
Також слід додати, що в класифікаторі з’явилася професія "Бойовий медик", а загалом група "Військовослужбовці (рядовий, сержантський і старшинський склад)” була розширена на 8 позицій, серед яких, зокрема, "Снайпер”, "Контролер (особливо важливі державні об’єкти)”, "Механік-водій”.
Низку професій перейменували у відповідності до нових умов і технологій виробництва, нових стандартів. Наприклад, "Інженер з профадаптації” замінено на "Фахівець з профадаптації”.
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