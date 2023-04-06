"Снайпер", "механік-водій": в Україні було офіційно закріплено 37 нових професій

ukru
Ексклюзив
15:02 • 63357 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 111413 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 137986 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 297082 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 202345 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 184163 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 300338 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 457341 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347767 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357897 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.1 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 208320 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 171061 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 171526 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 126284 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 83419 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 296979 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 300268 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 524846 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 657599 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 679776 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 55695 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 83419 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 171526 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 208320 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 211824 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

"Снайпер", "механік-водій": в Україні було офіційно закріплено 37 нових професій

"Снайпер", "механік-водій": в Україні було офіційно закріплено 37 нових професій

Київ • УНН

 • 1774148 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. До Класифікатора професій наприкінці 2022 року внесли загалом 37 нових позицій. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомило Міністерство економіки України.

Деталі

У Мінекономіки повідомили, що зокрема було додано 10 нових назв професій сфери кібербезпеки та захисту інформації (зокрема, "Конструктор систем кібербезпеки”, "Аналітик з оцінки вразливостей”, "Аудитор програм інформаційних технологій”, "Фахівець з юридичних консультацій та адвокації в сфері кібербезпеки”).

Окрім того, були додані медичні професії у сфері психологічної допомоги, духовної опіки та реабілітації ("Клінічний психолог”, "Психотерапевт”, "Сестра медична (брат медичний) з реабілітації”).

Також слід додати, що в класифікаторі з’явилася професія "Бойовий медик", а загалом група "Військовослужбовці (рядовий, сержантський і старшинський склад)” була розширена на 8 позицій, серед яких, зокрема, "Снайпер”, "Контролер (особливо важливі державні об’єкти)”, "Механік-водій”.

Низку професій перейменували у відповідності до нових умов і технологій виробництва, нових стандартів. Наприклад, "Інженер з профадаптації” замінено на "Фахівець з профадаптації”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зайнятість біженців з України в Чехії збільшується, водночас зростає рівень їх бідності - ЗМІ

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59