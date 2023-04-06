"Снайпер", "механик-водитель": в Украине было официально закреплено 37 новых профессий

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Классификатор профессий в конце 2022 года внесли всего 37 новых позиций. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщило Министерство экономики Украины.

Детали

В Минэкономики сообщили, что в частности было добавлено 10 новых названий профессий сферы кибербезопасности и защиты информации (в частности, "Конструктор систем кибербезопасности”, "Аналитик по оценке уязвимостей”, "Аудитор программ информационных технологий”, "Специалист по юридическим консультациям и адвокации в сфере кибербезопасности”).

Кроме того, были добавлены медицинские профессии в сфере психологической помощи, духовной опеки и реабилитации ("Клинический психолог”, "Психотерапевт”, "Сестра медицинская (брат медицинский) по реабилитации”).

Также следует добавить, что в классификаторе появилась профессия "Боевой медик", а в целом группа "Военнослужащие (рядовой, сержантский и старшинский состав)” была расширена на 8 позиций, среди которых, в частности, "Снайпер”, "Контролер (особо важные государственные объекты)”, "Механик-водитель”.

Ряд профессий переименовали в соответствии с новыми условиями и технологиями производства, новыми стандартами. Например, "Инженер по профадаптации” заменено на "Специалист по профадаптации”.

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