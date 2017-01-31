Снаряд влучив у п'ятиповерхівку в Авдіївці - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Снаряд влучив у житловий п’ятиповерховий будинок в Авдіївці. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook, передає УНН.
“За оперативною інформацією снаряд попав у п’ятиповерховий житловий будинок. На місце ви’їхали підрозділи рятувальників та усі необхідні служби”, — написав П.Жебрівський.
Також він повідомив, що будинок обстежили, ремонтники приступають до відновлення пошкоджень.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.