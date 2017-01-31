Снаряд попал в пятиэтажку в Авдеевке - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Снаряд попал в жилой пятиэтажный дом в Авдеевке. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook, передает УНН.
"По оперативной информации снаряд попал в пятиэтажный жилой дом. На место выехали подразделения спасателей и все необходимые службы", - написал П.Жебривский.
Также он сообщил, что дом обследовали, ремонтники приступают к восстановлению повреждений.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.