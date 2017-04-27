Снаряд від "Граду" знешкодили на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. На території Донецької області рятувальники вилучили та знешкодили 8 вибухонебезпечних предметів. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес-служба ДСНС в Донецькій області.
ТаК, 26 квітня піротехнічні розрахунки Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили 8 вибухонебезпечних предметів.
На території Маріуполя вилучено та знешкоджено мінометну міну калібром 70 мм, а в Мар’їнському районі — танковий снаряд калібром 125 мм і детонатор до артилерійського снаряду.
Також в Слов’янську і районах біля нього було вилучено і знищено реактивний снаряд РСЗВ “Град” калібром 122 мм, артилерійський снаряд калібром 122 мм та 2 одиниці інших боєприпасів. А в Ясинуватському районі — артилерійський снаряд калібром 122 мм.
Нагадаємо, в Маріуполі стартувалo превентивне відпрацювання міста.