Снаряд от "Града" обезвредили в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. На территории Донецкой области спасатели изъяли и обезвредили 8 взрывоопасных предметов. Об этом корреспонденту УНН сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.
Так, 26 апреля пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и обезвредили 8 взрывоопасных предметов.
На территории Мариуполя изъято и уничтожено минометную мину калибром 70 мм, а в Марьинском районе — танковый снаряд калибром 125 мм и взрыватель к артиллерийскому снаряду.
Также Славянске и районах около него было изъято и уничтожено реактивный снаряд РСЗО “Град” калибром 122 мм, артиллерийский снаряд калибром 122 мм и 2 единицы других боеприпасов. А в Ясиноватском районе — артиллерийский снаряд калибром 122 мм.
Напомним, в Мариуполе стартовала превентивная отработка города.