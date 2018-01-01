Смолоскипна хода у Києві: поліція повідомила про кількасот активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві поліцейські стежать за порядком під час маршу з нагоди 109-ї річниці від Дня народження Степана Бандери, до маршу долучилися кількасот осіб. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Поліцейські стежать за порядком під час маршу з нагоди 109-ї річниці від Дня народження Степана Бандери. Супровід колони здійснюють близько сотні правоохоронців, зокрема працівники поліції діалогу", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, до маршу долучилися кількасот осіб. Поліція супроводжує учасників та стежить за порядком, аби не допустити жодних провокацій і порушень.
Нагадаємо, у Києві почалася смолоскипна хода до дня народження С.Бандери.