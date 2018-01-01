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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Факельное шествие в Киеве: полиция сообщила о несколько сотен активистов

Киев • УНН

 • 13654 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве полицейские следят за порядком во время марша по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, к маршу присоединились несколько сотен человек. Об этом говорится в сообщении полиции Киева на странице в Facebook, передает УНН.

Факельное шествие в Киеве: полиция сообщила о несколько сотен активистов

"Полицейские следят за порядком во время марша по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Сопровождение колонны осуществляют около сотни правоохранителей, в частности работники полиции диалога", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, к маршу присоединились несколько сотен человек. Полиция сопровождает участников и следит за порядком, чтобы не допустить никаких провокаций и нарушений.

Напомним, в Киеве началась факельное шествие ко дню рождения Бандеры.

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