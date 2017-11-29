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Смолоскипна хода: поліція відпустила чотирьох затриманих активістів

Смолоскипна хода: поліція відпустила чотирьох затриманих активістів

Київ • УНН

 • 10475 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Співробітники поліції відпустили чотирьох раніше затриманих активістів смолоскипної ходи у Києві, передає кореспондент УНН з-під стін Печерського райуправління поліції.

Активісти, яких затримали на вулиці Богомольця у Києві, розповіли, що з ними провели у відділку бесіду, склали протокол, а потім відпустили через чорних хід.

Після цього учасники ходи викликали швидку медичну допомогу, оскільки затримані активісти повідомили, що до них застосовували силу. В одного з хлопців, якого відпустили, розсічення на носі.

Водночас, у прес-службі поліції Києва повідомили, що затримали чотирьох учасників акції за порушення громадського порядку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смолоскипна хода: організатори акції повідомили про чотирьох затриманих

За їхньою інформацією, коли правоохоронці супроводили колону із Майдану Незалежності до будівлі Міністерства внутрішніх справ, активісти застосували піротехніку. Окрім того,уточнили у відомстві, кілька осіб намагалися підпалити військову димову шашку.

Окрім того, поліцейські запросили організатора заходу для встановлення причин порушення порядку проведення акції.

Як повідомляв УНН, у Києві розпочалась смолоскипна хода з нагоди річниці розгону студентів Євромайдану.

На вулиці Інститутській у Києві, неподалік Адміністрації Президента України, невідомі кинули димові шашки між кордоном правоохоронців та учасниками смолоскипної ходи.

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