Факельное шествие: полиция отпустила четырех задержанных активистов

Активисты, задержанные на улице Богомольца в Киеве, рассказали, что с ними провели в отделении беседу, составили протокол, а затем отпустили через черный ход.

После этого участники шествия вызвали скорую помощь, поскольку задержанные активисты сообщили, что к ним применяли силу. У одного из парней, которого отпустили, рассечение на носу.

В то же время, в пресс-службе полиции Киева сообщили, что задержали четырех участников акции за нарушение общественного порядка.

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По их информации, когда правоохранители сопровождали колонну с Майдана Независимости к зданию Министерства внутренних дел, активисты применили пиротехнику. Кроме того, уточнили в ведомстве, несколько человек пытались поджечь военную дымовую шашку.

Кроме того, полицейские пригласили организатора мероприятия для установления причин нарушения порядка проведения акции.

Как сообщал УНН, в Киеве началась факельное шествие по случаю годовщины разгона студентов на Евромайдане.

На улице Институтской в Киеве, неподалеку Администрации Президента Украины, неизвестные бросили дымовые шашки между кордоном правоохранителей и участниками факельного шествия.