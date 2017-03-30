СММ зафіксувало 60% збільшення кількості порушень режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Минулого тижня СММ зафіксувало 60% збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Минулого тижня СММ зафіксувало 60% збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. Якщо подивитись на зафіксовані СММ кількості вибухів спричинених вогнем від застосування мінометів, артилерії а також реактивних систем залпового вогню — статистика насторожує ще більше,” — повідомив він.
Також А. Хуг зазначив, що минулого тижня СММ зафіксувало принаймні 3930 вибухів від вогню із застосуванням реактивних систем залпового вогню артилерії та мінометів. Позаминулого тижня ця цифра становила 1595, що дає збільшення на 145 %.
Як повідомляв УНН, за цей рік серед мирного населення в АТО зафіксовано 116 жертв, серед них 21 загиблий та 95 поранених.