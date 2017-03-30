"На прошлой неделе СММ зафиксировало 60% увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Если посмотреть на зафиксированные СММ количества взрывов вызванных огнем от применения минометов, артиллерии а также реактивных систем залпового огня - статистика настораживает еще больше ", - сообщил он.

Также А. Хуг отметил, что на прошлой неделе СММ зафиксировало крайней мере 3930 взрывов от огня с применением реактивных систем залпового огня артиллерии и минометов. На позапрошлой неделе эта цифра составляла 1595, что дает увеличение на 145%.

Как сообщал УНН, за этот год среди мирного населения в АТО зафиксировано 116 жертв, среди них 21 погибший и 95 раненых.