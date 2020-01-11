СММ ОБСЄ зафіксувала танки в вантажному поїзді, що йшов в Дебальцеве
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ зафіксували озброєння, розміщене в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах, включаючи танки на вантажному поїзді. Про це повідомляється в останньому звіті місії, передає УНН.
"СММ зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах, включаючи танки на вантажному поїзді, що прямував в східному напрямку в непідконтрольне уряду Дебальцеве", - пишуть в СММ.
Так, спостерігачі бачили 7 танків на вантажному поїзді, що прямував в східному напрямку до населеного пункту Дебальцеве (непідконтрольний уряду, 58 км до північний схід від Донецька), а також інше озброєння в непідконтрольних уряду районі Луганської області - все в порушення ліній відведення.
Також, виходячи з таблиці озброєння, СММ бачила дві самохідних гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і чотири буксируваних гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) поблизу окупованого бойовиками "ЛНР" села Біле Луганської області.
Відзначимо, що Місія констатує збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення кількості таких порушень в Луганській області в порівнянні з попереднім звітним періодом.
Повідомляється, що патрулі Місії як і раніше стикалися з обмеженнями свободи пересування на блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області.
Нагадаємо, Місії ОБСЄ відмовили у в'їзді на окуповану територію.