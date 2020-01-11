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СММ ОБСЕ зафиксировала танки в грузовом поезде, шедшем в Дебальцево

СММ ОБСЕ зафиксировала танки в грузовом поезде, шедшем в Дебальцево

Киев  •  УНН

 • 22103 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах, включая танки на грузовом поезде. Об этом сообщается в последнем отчете миссии, передает УНН.

“СММ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах, включая танки на грузовом поезде, следовавшем в восточном направлении в неподконтрольном правительству Дебальцево”, — пишут в СММ.

Так, наблюдатели видели 7 танков на грузовом поезде, следовавшем в восточном направлении в населенный пункт Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северовостоку от Донецка), а также другое вооружение в неподконтрольном правительству районе Луганской области — все в нарушение линий отвода.

Также, исходя из таблицы вооружения, СММ видела две самоходных гаубицы (2С1 “Гвоздика”, 122 мм) и четыре буксируемых гаубицы (Д-30 “Лягушка”, 122 мм) вблизи оккупированного боевиками “ЛНР” села Белое Луганской области.

Отметим, что Миссия констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Сообщается, что патрули Миссии по-прежнему сталкивались с ограничениями свободы передвижения на блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области.

Напомним, Миссии ОБСЕ отказали во въезде на оккупированную территорию.

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