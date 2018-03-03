СММ ОБСЄ зафіксувала 84 вибухи на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 1 березня по 19:30 2 березня зафіксувала 84 вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ в Україні.
“У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши меншу кількість вибухів (приблизно 50), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (72 вибухів)”, — вказано у повідомленні.
Також у СММ повідомили, що: “У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, однак, майже аналогічну кількість вибухів — 34 проти 35 відповідно”.
“1 березня в непідконтрольному урядові районі міні-БПЛА СММ зафіксував 17 броньованих машин (сім БМП-1, шість БМП-2 і чотири типу БМП), 10 бронетранспортерів (один БТР-80, один БТР-70 і вісім MT-ЛБ), 3 мінні трали (КМТ‑9), а також інші транспортні засоби військового типу в Донецьку”, — підкреслили спостерігачі.
“2 березня команда СММ бачила 2 БМП-1 і 2 броньовані розвідувальні машини (одну БРДМ-2 й одну БРМ-1К) поблизу н.п. Попасна, 1 зенітну установку (ЗУ—23, 23 мм) на вантажівці-платформі біля н.п. Щастя, 2 розвідувально-дозорні машини (БРДМ-1) поруч із н.п. Оріхове-Донецьке, 1 БТР-3 в Авдіївці і 7 БМП-2 у районі н.п. Майорськ”, — йдеться у звіті.
Як повідомляв УНН, в окупованому російсько-терористичними військами Донецьку прогримів вибух, за попередніми даними, постраждала одна людина.