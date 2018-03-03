СММ ОБСЕ зафиксировала 84 взрывы на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 1 марта по 19:30 2 марта зафиксировала 84 взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ в Украине.
“В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (примерно 50), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (72 взрывов)”, — указано в сообщении.
Также в СММ сообщили, что: “В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, однако, почти аналогичное количество взрывов — 34 против 35 соответственно”.
“1 марта в неподконтрольных правительству районе мини-БПЛА СММ зафиксировал 17 бронированных машин (семь БМП-1, шесть БМП-2 и четыре типа БМП), 10 бронетранспортеров (один БТР-80, один БТР-70 и восемь MT-ЛБ), 3 минные тралы (КМТ-9), а также другие транспортные средства военного типа в Донецке”, — подчеркнули наблюдатели.
“2 марта команда СММ видела 2 БМП-1 и 2 бронированные разведывательные машины (одну БРДМ-2 и одну БРМ-1К) вблизи н.п. Попасная, 1 зенитную установку (ОУ-23, 23 мм) на грузовике платформе у н.п. Счастье, 2 разведывательно-дозорные машины (БРДМ-1) рядом с н.п. Орехово-Донецкое, 1 БТР-3 в Авдеевке и 7 БМП-2 в районе н.п. Майорск”, — говорится в отчете.
Как сообщал УНН, в оккупированном российско-террористическими войсками Донецке прогремел взрыв, по предварительным данным, пострадал один человек.