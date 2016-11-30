СММ ОБСЄ: кількість обстрілів на Донеччині збільшилась до 550 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення порушення режиму тиші на Донеччині, при чому 70% обстрілів відбулося в трикутнику Авдіївка-Ясинувата-донецький аеропорт. Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ за 29 листопада, передає УНН.
"СММ зафіксувала збільшення порушень режиму тиші на Донеччині, що становить 550 вибухів. Минулого звітного періоду було зафіксовано всього 100 таких порушень. Близько 70% порушень зафіксовано в трикутнику Авдіївка-Ясинувата-донецький аеропорт, а також 20% на північному сході Маріуполя", - йдеться в звіті.
Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 17 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі.