СММ ОБСЄ: кількість обстрілів на Донеччині збільшилась до 550 вибухів

"СММ зафіксувала збільшення порушень режиму тиші на Донеччині, що становить 550 вибухів. Минулого звітного періоду було зафіксовано всього 100 таких порушень. Близько 70% порушень зафіксовано в трикутнику Авдіївка-Ясинувата-донецький аеропорт, а також 20% на північному сході Маріуполя", - йдеться в звіті.

Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 17 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі.