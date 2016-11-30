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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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СММ ОБСЕ: количество обстрелов в Донецкой области увеличилось до 550 взрывов

Киев • УНН

 • 7938 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушения режима тишины в Донецкой области, причем 70% обстрелов произошло в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ по 29 ноября, передает УНН.

СММ ОБСЕ: количество обстрелов в Донецкой области увеличилось до 550 взрывов

"СММ зафиксировала увеличение нарушений режима тишины в Донецкой области, что составляет 550 взрывов. В прошлом отчетном периоде было зафиксировано всего 100 таких нарушений. Около 70% нарушений зафиксировано в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, а также 20% на северо-востоке Мариуполя", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, с начала суток боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.

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