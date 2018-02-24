СММ ОБСЄ: бойовики у Луганську не пустили місію до машин "гумконвою"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Спостережна місія ОБСЄ заявила, що контрольовані РФ бойовики не дозволили спостерігачам у Луганську простежити за колоною так званого російського "гумконвою". Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ в Україні.
У звіті зафіксовано, що місія зафіксувала проїзд автоколони вантажівок з РФ.
"Біля населеного пункту Новосвітлівка (непідконтрольний урядові України, 16 км на південний схід від Луганська) члени патруля місії бачили 10 білих вантажівок із російськими номерними знаками та написом "Гуманітарна допомога від Російської Федерації" російською мовою", - вказано у повідомленні.
У організації зазначили, що: ""Їх супроводжували 2 автомобілі з табличками бойовиків "ЛНР" та написом "Міліція", 4 автомобілі з написом "Міністерство надзвичайних ситуацій Росії", машина швидкої допомоги з російськими номерними знаками та 2 інші транспортні засоби з табличками "ЛНР".
"За спостереженнями, автоколона заїхала на територію об'єкта на вул. Руднєва, 2а, у Луганську. Двоє озброєних чоловіків завадили патрулю місії проїхати на територію об'єкта, пояснивши це тим, що спостерігачам не дозволено перебувати на цьому об'єкті, оскільки СММ "завчасно не узгодила" це питання", - повідомили у СММ.
Як повідомляв УНН, у ЗСУ пообіцяли і далі сприяти роботі СММ ОБСЄ.