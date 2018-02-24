СММ ОБСЕ: боевики в Луганске не пустили миссию к машинам "гумконвоя"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ заявила, что контролируемые РФ боевики не позволили наблюдателям в Луганске проследить за колонной так называемого российского “гумконвоя”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ в Украине.
В отчете зафиксировано, что миссия зафиксировала проезд автоколонны грузовиков с РФ.
“У населенного пункта Новосветловка (неподконтрольного правительству Украины, 16 км юго-восточнее Луганска) члены патруля миссии видели 10 белых грузовиков с российскими номерными знаками и надписью „Гуманитарная помощь от Российской Федерации“ на русском языке”, — указано в сообщении.
В организации отметили, что: “Их сопровождали 2 автомобиля с табличками боевиков “ЛНР” и надписью “Милиция”, 4 автомобиля с надписью “Министерство чрезвычайных ситуаций России”, машина скорой помощи с российскими номерными знаками и 2 других транспортных средства с табличками “ЛНР”.
“По наблюдениям, автоколонна заехала на территорию объекта на ул. Руднева, 2а, в Луганске. Двое вооруженных мужчин помешали патрулю миссии проехать на территорию объекта, объяснив это тем, что наблюдателям не разрешено находиться на этом объекте, поскольку СММ „заблаговременно не согласовала“ этот вопрос”, — сообщили в СММ.
Как сообщал УНН, в ВСУ пообещали и дальше способствовать работе СММ ОБСЕ.