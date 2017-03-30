СММ ОБСЄ активно обмежують доступ до певних районів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Минулого тижня СММ зіштовхнулась з випадками обмеження свободи пересування: 6 разів у підконтрольних уряду районах і 17 у районах що не контролюються урядом. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Минулого тижня ми також зіштовхнулися з випадками обмеження свободи нашого пересування: 6 разів у підконтрольних уряду районах і 17 у районах що не контролюються урядом. Іноді ці обмеження носять агресивний характер, з погрозами застосування сили по відношенню неозброєних цивільних спостерігачів та атак на наші технічні засоби. У четвер минулого тижня у Петровському районі Донецька, що контролюється так званим ДНР шестеро чоловіків з автоматами стали на заваді подальшому просуванню патруля СММ,” — повідомив він.
Також він зазначив, що незважаючи на погрози та перешкоджання роботи, СММ спостерігачі зафіксували велику кількість забороненої зброї.
“Незважаючи на ці загрози та перешкоджання, наші спостерігачі зафіксували велику кількість забороненої зброї розміщеної з порушеннями біля лінії відведення,” — сказав А.Хуг.
Як повідомляв УНН, СММ зафіксувало на 60% збільшення кількості порушень режиму припинення вогню.