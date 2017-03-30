СММ ОБСЕ активно ограничивают доступ к определенным районам

"На прошлой неделе мы также столкнулись со случаями ограничения свободы нашего передвижения: 6 раз в подконтрольных правительству районах и 17 в районах не контролируемых правительством. Иногда эти ограничения носят агрессивный характер, с угрозами применения силы по отношению невооруженных гражданских наблюдателей и атак на наши технические средства. В четверг на прошлой неделе в Петровском районе Донецка, контролируется так называемым ДНР шестеро мужчин с автоматами помешали дальнейшему продвижению патруля СММ ", - сообщил он.

Также он отметил, что несмотря на угрозы и препятствия работы, СММ наблюдатели зафиксировали большое количество запрещенного оружия.

"Несмотря на эти угрозы и препятствия, наши наблюдатели зафиксировали большое количество запрещенного оружия размещенной с нарушениями у линии отвода", - сказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, СММ зафиксировало на 60% увеличение количества нарушений режима прекращения огня.