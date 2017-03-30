СММ ОБСЕ активно ограничивают доступ к определенным районам

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 69891 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109228 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167226 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122737 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120408 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114510 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105571 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107344 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103797 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158093 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СММ ОБСЕ активно ограничивают доступ к определенным районам

СММ ОБСЕ активно ограничивают доступ к определенным районам

Киев  •  УНН

 • 9265 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. На прошлой неделе СММ столкнулась со случаями ограничения свободы передвижения: 6 раз в подконтрольных правительству районах и 17 в районах не контролируемых правительством. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент.

"На прошлой неделе мы также столкнулись со случаями ограничения свободы нашего передвижения: 6 раз в подконтрольных правительству районах и 17 в районах не контролируемых правительством. Иногда эти ограничения носят агрессивный характер, с угрозами применения силы по отношению невооруженных гражданских наблюдателей и атак на наши технические средства. В четверг на прошлой неделе в Петровском районе Донецка, контролируется так называемым ДНР шестеро мужчин с автоматами помешали дальнейшему продвижению патруля СММ ", - сообщил он.

Также он отметил, что несмотря на угрозы и препятствия работы, СММ наблюдатели зафиксировали большое количество запрещенного оружия.

"Несмотря на эти угрозы и препятствия, наши наблюдатели зафиксировали большое количество запрещенного оружия размещенной с нарушениями у линии отвода", - сказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, СММ зафиксировало на 60% увеличение количества нарушений режима прекращения огня.

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