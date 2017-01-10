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СММ ОБСЄ 7 січня у с. Катеринівка зафіксували більше 100 вибухів

СММ ОБСЄ 7 січня у с. Катеринівка зафіксували більше 100 вибухів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. У зоні АТО у підконтрольному урядові селі Катеринівка 7 січня члени патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ упродовж майже 20 хвилин чули більше ста артилерійських чи мінометних вибухів та черги з кулемета. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.

"7 січня неподалік підконтрольного урядові с. Катеринівка (64 км на захід від Луганська) спостерігачі чули понад 100 вибухів невизначеного походження, оцінених як вогонь з артилерії (122 мм) або мінометів (82 мм і 120 мм) за 5–10 км на південь, і черги з великокаліберного кулемета за 3 км на південь. Усі ці епізоди вогневої активності зафіксовано упродовж 18 хвилин“,- йдеться у звіті.

Також зазначається, що того ж дня в підконтрольному “ЛНР” м. Алмазна (55 км на захід від Луганська) місія чула 26 вибухів невизначеного походження на відстані приблизно 5 км на північний захід.

Нагадаємо, члени патруля ОБСЄ в Донецькій області в період з 31 грудня до 1 січня констатували збільшення кількості вибухів до 240, порівнюючи із попереднім звітнім періодом, коли було зафіксовано до 100 вибухів.

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