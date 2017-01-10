СММ ОБСЕ 7 января в с. Екатериновка зафиксировали более 100 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В зоне АТО в подконтрольном правительству селе Екатериновка 7 января члены патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в течение почти 20 минут слышали больше ста артиллерийских или минометных взрывов и очереди из пулемета. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"7 января неподалеку подконтрольного правительству с. Екатериновка (64 км к западу от Луганска) наблюдатели слышали более 100 взрывов неопределенного происхождения, оцененных как огонь из артиллерии (122 мм) или минометов (82 мм и 120 мм) за 5-10 км к югу и очереди из крупнокалиберного пулемета в 3 км на юг. Все эти эпизоды огневой активности зафиксировано в течение 18 минут ", - говорится в отчете.
Также отмечается, что в тот же день в подконтрольном "ЛНР" г. Алмазная (55 км к западу от Луганска) миссия слышала 26 взрывов неопределенного происхождения на расстоянии примерно 5 км к юго-западу.
Напомним, члены патруля ОБСЕ в Донецкой области в период с 31 декабря до 1 января констатировали увеличение количества взрывов до 240 , сравнивая с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано до 100 взрывов.