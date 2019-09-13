Сміттєзвалище під Черніговом загорілося через підпал – ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Причиною пожежі на сміттєзвалищі у Чернігівській області став підпал. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.
"На території КП "АТП-2528" (територія Новобілоуської сільської ради Чернігівського району) о 22:48 12 вересня сталася пожежа сміття на площі 1 га. Причина - підпал. Збиток відсутній", - йдеться у повідомленні.
При цьому, у відділі комунікації ГУНП Чернігівської області кореспонденту УНН повідомили, що повідомлень щодо ймовірного підпалу на сміттєзвалищі не надходило.
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Нагадаємо, що 12 вересня у Чернігівській області, поблизу с. Новий Білоус, сталася пожежа на сміттєзвалищі.