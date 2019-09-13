Свалка под Черниговом загорелась из-за поджога — ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Причиной пожара на свалке в Черниговской области стал поджог. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.
"На территории КП "АТП-2528" (территория Новобелоуского сельского совета Черниговского района) в 22:48 12 сентября произошел пожар мусора на площади 1 га. Причина - поджог. Ущерб отсутствует", - говорится в сообщении.
При этом, в отделе коммуникации ГУНП Черниговской области корреспонденту УНН сообщили, что сообщений о вероятном поджоге на свалке не поступало.
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Напомним, что 12 сентября в Черниговской области, вблизи с. Новый Белоус, произошел пожар на свалке.