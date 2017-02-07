Сміттєвоз у Запоріжжі насмерть переїхав жінку, яка послизнулась на дорозі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні по вул. Казачій у Запоріжжі жінку насмерть переїхала сміттєперевізна машина. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
Як розповіли рятувальникам очевидці, жінка послизнулась на слизькій дорозі в той час, коли сміттєвоз здавав назад.
Від отриманих травм жінка померла на місці події.
Наразі там працюють два екіпажі рятувальників, швидка та поліція.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Миколаєві в ДТП загинув чоловік та ще п’ятеро осіб, серед яких троє дітей, отримали травми.
Фото ДСНС.