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Мусоровоз в Запорожье насмерть переехал женщину, которая поскользнулась на дороге

Киев • УНН

 • 10583 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня на ул. Казачий в Запорожье женщину насмерть переехал мусоровоз. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области.

Мусоровоз в Запорожье насмерть переехал женщину, которая поскользнулась на дороге

Как рассказали спасателям очевидцы, женщина поскользнулась на скользкой дороге в то время, когда мусоровоз сдавал назад.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Сейчас там работают два экипажа спасателей, скорая и полиция.

Напомним, как сообщал УНН, в Николаеве в ДТП погиб человек и еще пять человек, среди которых трое детей, получили травмы .

Фото ГосЧС.

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