Мусоровоз в Запорожье насмерть переехал женщину, которая поскользнулась на дороге

Как рассказали спасателям очевидцы, женщина поскользнулась на скользкой дороге в то время, когда мусоровоз сдавал назад.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Сейчас там работают два экипажа спасателей, скорая и полиция.

Напомним, как сообщал УНН, в Николаеве в ДТП погиб человек и еще пять человек, среди которых трое детей, получили травмы .

Фото ГосЧС.