Мусоровоз в Запорожье насмерть переехал женщину, которая поскользнулась на дороге
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня на ул. Казачий в Запорожье женщину насмерть переехал мусоровоз. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области.
Как рассказали спасателям очевидцы, женщина поскользнулась на скользкой дороге в то время, когда мусоровоз сдавал назад.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Сейчас там работают два экипажа спасателей, скорая и полиция.
Напомним, как сообщал УНН, в Николаеве в ДТП погиб человек и еще пять человек, среди которых трое детей, получили травмы .
Фото ГосЧС.