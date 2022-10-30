Смертоносна вечірка на Хелловін у Сеулі: українців серед постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Українців немає серед постраждалих у тисняві, яка сталася 29 жовтня в Сеулі під час вечірки на честь Хелловіну. Про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.
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"За інформацією корейської влади, українців немає серед постраждалих в тисняві в Сеулі", – написав Ніколенко.
За інформацією корейської влади, українців немає серед постраждалих в тисняві в Сеулі. #КонсулПоруч— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 30, 2022
Нагадаємо
29 жовтня у столиці Південної Кореї Сеулі під час святкування Хелловіну сталася тиснява, внаслідок якої загинула щонайменше 151 людина, дістало поранення – понад 82.