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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 15948 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Смертоносна вечірка на Хелловін у Сеулі: українців серед постраждалих немає

Смертоносна вечірка на Хелловін у Сеулі: українців серед постраждалих немає

Київ • УНН

 • 232886 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Українців немає серед постраждалих у тисняві, яка сталася 29 жовтня в Сеулі під час вечірки на честь Хелловіну. Про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

"За інформацією корейської влади, українців немає серед постраждалих в тисняві в Сеулі", – написав Ніколенко.

За інформацією корейської влади, українців немає серед постраждалих в тисняві в Сеулі. #КонсулПоруч

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 30, 2022

Нагадаємо

29 жовтня у столиці Південної Кореї Сеулі під час святкування Хелловіну сталася тиснява, внаслідок якої загинула щонайменше 151 людина, дістало поранення – понад 82.

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