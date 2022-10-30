Смертоносна вечірка на Хелловін у Сеулі: українців серед постраждалих немає

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"За інформацією корейської влади, українців немає серед постраждалих в тисняві в Сеулі", – написав Ніколенко.

За інформацією корейської влади, українців немає серед постраждалих в тисняві в Сеулі. #КонсулПоруч

Нагадаємо

29 жовтня у столиці Південної Кореї Сеулі під час святкування Хелловіну сталася тиснява, внаслідок якої загинула щонайменше 151 людина, дістало поранення – понад 82.