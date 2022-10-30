Смертоносна вечірка на Хелловін: кількість загиблих збільшилася до 151

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За словами очевидців, аварія сталася в суботу ввечері у вузькому провулку біля готелю Hamilton у відомому районі нічного життя після того, як туди навалився натовп святкувальників.

Десятки тисяч людей відвідували територію для вечірок на честь Хелловіну.

Наразі було підтверджено загибель 151 (раніше було 149 — ред.) людей, ще 82 (раніше було 79 — ред.) отримали поранення, повідомила пожежна служба, додавши, що кількість загиблих може зрости.

Влада також поінформувала, що переважна частина загиблих люди віком до 20 років.

Спочатку пожежна служба отримала десятки повідомлень від людей із району Ітевон про пацієнтів із проблемами дихання. Рятувальники, направлені на місце події, провели серцево-легеневу реанімацію десяткам постраждалих на сусідній дорозі.

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