Смертельно небезпечні ліки можуть вільно продаватися в Україні - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Українці не мають доступу до результатів клінічних випробувань ефективності та безпечності ліків. Про це на своїй сторінці у facebook написала голова комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, передає УНН.
"Результати клінічних досліджень ефективності та безпечності ліків в Україні — засекречені. Таких випробувань підприємства МОЗ проводять близько 200 на рік і отримують за це винагороду. Ніхто, крім виробників ліків та кількох відповідальних осіб в МОЗі не має доступу до закритої інформації про реальний вплив ліків на наше здоров'я", - написала вона.
О.Богомолець зазначила, що дана ситуація створює реальні ризики для життя і здоров'я людей.
Нардеп пояснила, що чинним законодавством про лікарські засоби інформація, що міститься в заяві про державну реєстрацію лікарського засобу та додатках до неї, підлягає державній охороні від розголошення та недобросовісного комерційного використання. Серед цих додатків, зокрема, – матеріали доклінічного вивчення, клінічного випробування та їх експертиз, додала О.Богомолець.
"Якщо необхідність захисту певної інформації про технологію виготовлення ліків можна зрозуміти, то заборона розголошення результатів досліджень – нонсенс. Суспільство має право знати, що йому пропонують вживати", – підкреслила вона.
Додамо, що реєстрацією ліків в Україні займається Державний експертний центр МОЗ. Очолює ДЕЦ наразі Тетяна Думенко.
Її заступником працює Наталія Шолойко, яку КМУ напередодні відмовився призначати на посаду держсекретаря МОЗ.