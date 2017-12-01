Смертельно опасные лекарства могут свободно продаваться в Украине - нардеп

"Результаты клинических исследований эффективности и безопасности лекарств в Украине - засекречены. Таких испытаний предприятия МОЗ проводят около 200 в год и получают за это вознаграждение. Никто, кроме производителей лекарств и нескольких ответственных лиц в Минздраве не имеет доступа к закрытой информации о реальном влиянии лекарств на наше здоровье", - написала она.

Богомолец отметила, что данная ситуация создает реальные риски для жизни и здоровья людей.

Нардеп пояснила, что действующим законодательством о лекарственных средствах информация, содержащаяся в заявлении о государственной регистрации лекарственного средства и приложениях к ней, подлежит государственной охране от разглашения и недобросовестного коммерческого использования. Среди этих приложений, в частности - материалы доклинического изучения, клинического испытания и их экспертиз, добавила Богомолец.

"Если необходимость защиты определенной информации о технологии изготовления лекарств можно понять, то запрет разглашения результатов исследований - нонсенс. Общество имеет право знать, что ему предлагают употреблять", - подчеркнула она.

Добавим, что регистрацией лекарств в Украине занимается Государственный экспертный центр МЗ. Возглавляет ДЭЦ на данный момент Татьяна Думенко.

Ее заместителем работает Наталья Шолойко, которую КМУ накануне отказался назначать на должность госсекретаря МОЗ.