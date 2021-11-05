Смертельний тиждень для мігрантів на французькому узбережжі: щонайменше троє загиблих

Деталі

З французької сторони одна людина, яку в середу витягли з моря без свідомості, пізніше оголосили мертвою на березі, повідомили влада. Ще одна людина впала з човна, з якого врятували інших людей біля прибережного міста Кале.

Ще одне тіло було знайдено на пляжі на захід від Кале в четвер разом із човном, наповненим водою, і двома вижившими людьми, які були госпіталізовані з переохолодженням, повідомили влада.

Потяг, який убив мігранта з Еритреї в четвер ввечері, їхав по залізничній лінії в Кале, яку мігранти часто використовують як пішохідну доріжку, повідомили влада.

Ще один еритрейець отримав тяжкі поранення, ще двоє отримали легкі поранення. Вони були серед групи мігрантів, які йшли по коліях під час сильного дощу та після настання темряви, що ускладнювало вид машиністові поїзда, сказав французькому мовнику BFM регіональний віце-президент з транспорту Франк Дгерсін.

Дгерсін, який також є сільським головою поблизу прибережного міста Дюнкерк, заявив, що десятки мігрантів щодня прибувають у цей район. Він звернувся за допомогою, сказавши: "Ми відчуваємо себе покинутими урядом".

"Відбувається новий наплив мігрантів, - сказав він. - Смертельних випадків стає все більше. Сутичок все більше. Також багато бійок між торговцями, які регулярно стріляють один в одного з автоматів Калашникова".

Доповнення

Багато сотень людей, вирушаючи в дорогу на човнах, швидко стикаються з проблемами у водах між північною Францією та Великою Британією. Водний шлях із мінливою погодою, холодним морем та інтенсивним морським рухом є небезпечним для надувних та інших невеликих човнів, в які втискаються чоловіки, жінки та діти для спроб переправи.

З вечора понеділка до середи понад 1 000 людей були підібрані біля північного узбережжя Франції під час десятків рятувальних операцій французькими морськими суднами за підтримки гелікоптерів. А по той бік Ла-Маншу британська влада заявила, що лише в середу перехопила ще 853 мігрантів на невеликих човнах, що стало найбільшим щоденним показником з серпня.