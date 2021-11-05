Смертельная неделя для мигрантов на французском побережье: по меньшей мере трое погибших

Детали

С французской стороны один человек, которого в среду вытащили из моря без сознания, позже объявили мертвым на берегу, сообщили власти. Еще один человек упал с лодки, с которой спасли других людей возле прибрежного города Кале.

Еще одно тело было найдено на пляже к западу от Кале в четверг вместе с лодкой, наполненной водой, и двумя выжившими людьми, которые были госпитализированы с переохлаждением, сообщили власти.

Поезд, который убил мигранта из Эритреи в четверг вечером, ехал по железнодорожной линии в Кале, которую мигранты часто используют как пешеходную дорожку, сообщили власти.

Еще один эритреец получил тяжелые ранения, еще двое получили легкие ранения. Они были среди группы мигрантов, которые шли по путям во время сильного дождя и после наступления темноты, что усложняло вид машинисту поезда, сказал французскому вещателю BFM региональный вице-президент по транспорту Франк Дгерсин.

Дгерсин, который также является сельским головой вблизи прибрежного города Дюнкерк, заявил, что десятки мигрантов ежедневно прибывают в этот район. Он обратился за помощью, сказав: "Мы чувствуем себя брошенными правительством".

"Происходит новый наплыв мигрантов, - сказал он. - Смертельных случаев становится все больше. Схваток все больше. Также много драк между торговцами, которые регулярно стреляют друг в друга из автоматов Калашникова".

Дополнение

Много сотен людей, отправляясь в путь на лодках, быстро сталкиваются с проблемами в водах между северной Францией и Великобританией. Водный путь с переменчивой погодой, холодным морем и интенсивным морским движением является опасным для надувных и других небольших лодок, в которые вжимаются мужчины, женщины и дети для попыток переправы.

С вечера понедельника до среды более 1 000 человек были подобраны у северного побережья Франции во время десятков спасательных операций французскими морскими судами при поддержке вертолетов. А по ту сторону Ла-Манша британские власти заявили, что лишь в среду перехватили еще 853 мигрантов на небольших лодках, что стало самым большим ежедневным показателем с августа.