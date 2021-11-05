Смертельная неделя для мигрантов на французском побережье: по меньшей мере трое погибших

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 23365 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 48618 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 73051 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 225279 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 129144 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 397524 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315633 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214716 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244766 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255461 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2м/с
60%
Популярные новости

Трамп продлил работу TikTok еще на 75 дней

4 апреля, 18:25 • 7132 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 11325 просмотра

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 9248 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 9570 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 14928 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 1624 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 137578 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 225279 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 397524 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 258418 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 10005 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 20661 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 49228 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74169 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59137 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Смертельная неделя для мигрантов на французском побережье: по меньшей мере трое погибших

Киев • УНН

 • 13858 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Поезд сбил и убил мигранта из Эритреи, и по меньшей мере два тела были извлечены из моря и на пляже во Франции в течение недели, который был особенно смертельным для мигрантов, которые пытались переправиться в Великобританию. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.

Смертельная неделя для мигрантов на французском побережье: по меньшей мере трое погибших

Детали

С французской стороны один человек, которого в среду вытащили из моря без сознания, позже объявили мертвым на берегу, сообщили власти. Еще один человек упал с лодки, с которой спасли других людей возле прибрежного города Кале.

Еще одно тело было найдено на пляже к западу от Кале в четверг вместе с лодкой, наполненной водой, и двумя выжившими людьми, которые были госпитализированы с переохлаждением, сообщили власти.

Поезд, который убил мигранта из Эритреи в четверг вечером, ехал по железнодорожной линии в Кале, которую мигранты часто используют как пешеходную дорожку, сообщили власти.

Еще один эритреец получил тяжелые ранения, еще двое получили легкие ранения. Они были среди группы мигрантов, которые шли по путям во время сильного дождя и после наступления темноты, что усложняло вид машинисту поезда, сказал французскому вещателю BFM региональный вице-президент по транспорту Франк Дгерсин.

Дгерсин, который также является сельским головой вблизи прибрежного города Дюнкерк, заявил, что десятки мигрантов ежедневно прибывают в этот район. Он обратился за помощью, сказав: "Мы чувствуем себя брошенными правительством".

"Происходит новый наплыв мигрантов, - сказал он. - Смертельных случаев становится все больше. Схваток все больше. Также много драк между торговцами, которые регулярно стреляют друг в друга из автоматов Калашникова".

Дополнение

Много сотен людей, отправляясь в путь на лодках, быстро сталкиваются с проблемами в водах между северной Францией и Великобританией. Водный путь с переменчивой погодой, холодным морем и интенсивным морским движением является опасным для надувных и других небольших лодок, в которые вжимаются мужчины, женщины и дети для попыток переправы.

С вечера понедельника до среды более 1 000 человек были подобраны у северного побережья Франции во время десятков спасательных операций французскими морскими судами при поддержке вертолетов. А по ту сторону Ла-Манша британские власти заявили, что лишь в среду перехватили еще 853 мигрантов на небольших лодках, что стало самым большим ежедневным показателем с августа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06