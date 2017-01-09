Смертельна ДТП у Києві: авто розірвало на двоє

"Смертельне ранкове ДТП в Києві на вул. Комарова: водій "ВАЗ" боком вилетів у відбійник. Авто розірвало навпіл. З водія зірвало одяг і взуття. Вже через кілька хвилин на місці дві швидких, рятувальники ДСНС, три патрулі поліції", – йдеться в повідомленні.

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Окрім того зазначається,що водій помер миттєво. Тіло витягали з допомогою спецінструментів.

Як повідомляв УНН, вчора, 8 січня, ДТП за участю двох автівок та снігоприбиральної техніки сталась на Київщині.