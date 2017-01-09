Смертельное ДТП в Киеве: авто разорвало надвое
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Смертельное дорожно-транспортное происшествие в Киеве - водитель "ВАЗ" боком вылетел в отбойник, авто разорвало надвое, водитель скончался на месте, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Смертельное утреннее ДТП в Киеве на Комарова: водитель "ВАЗ" боком вылетел в отбойник. Авто разорвало пополам. С водителя сорвало одежду и обувь. Уже через несколько минут на месте были две скорых, спасатели ГосЧС, три патруля полиции", - говорится в сообщении.
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Кроме того отмечается, что водитель скончался на месте. Тело вытаскивали при помощи специнструментов.
Как сообщал УНН, вчера, 8 января, ДТП с участием двух автомобилей и снегоуборочной техники произошло в Киевской области.