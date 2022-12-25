Смертельна завірюха забрала життя 28 людей в США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. За даними NBC News, на сьогоднішній день внаслідок інцидентів, пов'язаних із погодою, по всій країні загинуло 28 людей. CNN повідомляє про 26 загиблих, передає УНН.
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Виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц сказав, що кількість загиблих у результаті урагану збільшилася з трьох до семи за ніч у районі Буффало на крайньому заході Нью-Йорка, де сніг у неділю призвів до заметів вистою 1,2 метри.
За словами Полонкарца, деякі з чотирьох загиблих у неділю вранці були знайдені в автомобілях, а деякі - у кучугурах, додавши, що кількість загиблих може ще зрости. В окрузі Ері близько 500 автомобілістів застрягли з вечора п'ятниці. Національна гвардія вже викликана на допомогу.
Губернатор Нью-Йорка Кеті Хоукул заявила журналістам, що вона зв'язалася з Білим домом і що адміністрація Байдена підтримає запит штату про оголошення стихійного лиха.
«Цей шторм увійде в історію як найруйнівніший у Буффало. Це на віки, і ми все ще в його центрі», - сказала Хоукул.
Офіційні особи в Кентуккі підтвердили, що в цьому штаті було щонайменше троє загиблих в результаті урагану, у той час як щонайменше чотири особи загинули і кілька отримали поранення в автомобільних аваріях в Огайо, де скупчення 50 автомобілів перекрило магістраль під час хуртовини біля Толедо.
За даними сервісу PowerOutage.us, понад 200 000 будинків і підприємств залишилися без електрики на східному узбережжі США, в Техасі та штаті Вашингтон у неділю, що значно менше, ніж 1,8 мільйона, які були знеструмлені на початку суботи. За словами офіційних осіб, у Буффало в неділю 16% жителів не мали електрики.
За даними служби відстеження польотів FlightAware, понад 1500 рейсів у Сполучених Штатах було скасовано станом на опівдні неділі, оскільки погода ще більше ускладнила поїздки.
За словами метеоролога Національної метеорологічної служби (NWS) Річа Отто, ранкові різдвяні температури, як і раніше, були значно нижчими від середнього в центральній і східній частині США і нижче нуля навіть на півдні, аж до узбережжя Мексиканської затоки.
У Південній Флориді ігуани падають з дерев, паралізовані через різке падіння температури до 7 градусів за Цельсієм, згідно з повідомленнями місцевих жителів у Twitter.