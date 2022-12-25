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Смертельна завірюха забрала життя 28 людей в США

Смертельна завірюха забрала життя 28 людей в США

Київ • УНН

 • 466792 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. За даними NBC News, на сьогоднішній день внаслідок інцидентів, пов'язаних із погодою, по всій країні загинуло 28 людей. CNN повідомляє про 26 загиблих, передає УНН.

Деталі

Виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц сказав, що кількість загиблих у результаті урагану збільшилася з трьох до семи за ніч у районі Буффало на крайньому заході Нью-Йорка, де сніг у неділю призвів до заметів вистою 1,2 метри.

За словами Полонкарца, деякі з чотирьох загиблих у неділю вранці були знайдені в автомобілях, а деякі - у кучугурах, додавши, що кількість загиблих може ще зрости. В окрузі Ері близько 500 автомобілістів застрягли з вечора п'ятниці. Національна гвардія вже викликана на допомогу.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хоукул заявила журналістам, що вона зв'язалася з Білим домом і що адміністрація Байдена підтримає запит штату про оголошення стихійного лиха.

«Цей шторм увійде в історію як найруйнівніший у Буффало. Це на віки, і ми все ще в його центрі», - сказала Хоукул.

Офіційні особи в Кентуккі підтвердили, що в цьому штаті було щонайменше троє загиблих в результаті урагану, у той час як щонайменше чотири особи загинули і кілька отримали поранення в автомобільних аваріях в Огайо, де скупчення 50 автомобілів перекрило магістраль під час хуртовини біля Толедо.

За даними сервісу PowerOutage.us, понад 200 000 будинків і підприємств залишилися без електрики на східному узбережжі США, в Техасі та штаті Вашингтон у неділю, що значно менше, ніж 1,8 мільйона, які були знеструмлені на початку суботи. За словами офіційних осіб, у Буффало в неділю 16% жителів не мали електрики.

За даними служби відстеження польотів FlightAware, понад 1500 рейсів у Сполучених Штатах було скасовано станом на опівдні неділі, оскільки погода ще більше ускладнила поїздки.

За словами метеоролога Національної метеорологічної служби (NWS) Річа Отто, ранкові різдвяні температури, як і раніше, були значно нижчими від середнього в центральній і східній частині США і нижче нуля навіть на півдні, аж до узбережжя Мексиканської затоки.

У Південній Флориді ігуани падають з дерев, паралізовані через різке падіння температури до 7 градусів за Цельсієм, згідно з повідомленнями місцевих жителів у Twitter.

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