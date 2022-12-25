Смертельная вьюга унесла жизни 28 человек в США

Детали

Исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц сказал, что количество погибших в результате урагана увеличилось с трех до семи за ночь в районе Буффало на крайнем западе Нью-Йорка, где снег в воскресенье намел сугробы выстой 1,2 метра.

По словам Полонкарца, некоторые из четырех погибших в воскресенье утром были найдены в автомобилях, а некоторые – в сугробах, добавив, что количество погибших может еще возрасти. В округе Эри около 500 автомобилистов застряли с вечера пятницы. Национальная гвардия уже вызвана на помощь.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила журналистам, что она связалась с Белым домом и что администрация Байдена поддержит запрос штата об объявлении стихийного бедствия.

«Этот шторм войдет в историю как самый разрушительный в Буффало. Это на века, и мы все еще в его центре», - сказала Хоукул.

Официальные лица в Кентукки подтвердили, что в этом штате было по меньшей мере трое погибших в результате урагана, в то время как по меньшей мере четыре человека погибли и несколько получили ранения в автомобильных авариях в Огайо, где скопление 50 автомобилей перекрыло магистраль во время вьюги возле Толедо.

По данным сервиса PowerOutage.us, более 200 000 домов и предприятий остались без электричества на восточном побережье США, в Техасе и штате Вашингтон в воскресенье, что значительно меньше 1,8 миллиона, которые были обесточены в начале субботы. По словам официальных лиц, в Буффало в воскресенье у 16% жителей не было электричества.

По данным службы отслеживания полетов FlightAware, более 1500 рейсов в Соединенных Штатах было отменено по состоянию на полдень воскресенья, поскольку погода еще больше усложнила поездки.

По словам метеоролога Национальной метеорологической службы (NWS) Рича Отто, утренние рождественские температуры по-прежнему были значительно ниже среднего в центральной и восточной части США и ниже нуля даже на юге, вплоть до побережья Мексиканского залива.

В Южной Флориде игуаны падают с деревьев, парализованные из-за резкого падения температуры до 7 градусов Цельсия, согласно сообщениям местных жителей в Twitter.