Смертельна гра "синій кит" дійшла до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Смертельна гра для підлітків “Синій кит” з Росії дійшла до Польщі. Три випадки самокалічення зафіксовано у Західнопоморському воєводстві Польщі на північному заході країни, передає УНН з посиланням на tvn24.
Зазначають, що окружна прокуратура у Щеціні розпочала слідство у справі щодо схилення трьох дітей до самогубства, здійсненого через Інтернет.
Поліція у Щеціні звернулася до оператора однієї з соцмереж, аби він відреагував на появу в мережі цієї гри і намагався цьому протидіяти.
Генпрокуратура Польщі звернулася до міністра освіти Анни Залевської з проханням відреагувати на загрозу.
Куратори з питань освіти в усіх воєводствах Польщі повинні будуть попередити про небезпечну гру усі школи, аби вчителі й батьки звертали увагу на поведінку дітей і вчасно виявляли можливу участь дітей у небезпечній грі.
Як повідомляв УНН, в школі Миколаєва виявили 15 підлітків, втягнутих у гру “синій кит”.
Крім того, щоб викрити так званих кураторів “синіх китів”, які, спілкуючись із неповнолітніми, змушують їх вчиняти самогубства, миколаївець, вступив до однієї з таких спільнот та імітував власну смерть.